Звезда мыльной оперы «Просто Мария» посетила Сочи

Ранее «Югополис» сообщал, что кинофестиваль «Евразия-Кинофест» стартовал в Летнем театре Сочи 13 июня и продлится до 19 июня. На фестиваль приехали представители киноиндустрии более 30 стран мира, в том числе из Африки и Латинской Америки.