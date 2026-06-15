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Звезда мыльной оперы «Просто Мария» посетила Сочи

Виктории Руффо вручили статуэтку за вклад в развитие кинематографа.

Источник: Югополис

В Сочи приехала Виктория Руффо. Российскому зрителю мексиканская актриса известна по главной роли в телесериале «Просто Мария». Он шел на экранах в конце 80-х — начале 90-х годов.

Виктории Руффо 64 года. Она прилетела вместе с мужем Омаром Файядом на открытие кинофестиваля «Евразия-Кинофест».

Актрисе вручили статуэтку фестиваля и диплом за вклад в развитие кинематографа.

Ранее «Югополис» сообщал, что кинофестиваль «Евразия-Кинофест» стартовал в Летнем театре Сочи 13 июня и продлится до 19 июня. На фестиваль приехали представители киноиндустрии более 30 стран мира, в том числе из Африки и Латинской Америки.

Зрителям покажут более 100 картин, художественных и документальных, полнометражных и короткометражных. Значительную часть из них представят впервые. Также запланирована обширная деловая программа.