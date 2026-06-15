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Ленинский район Перми отметил 90-летний юбилей

Глава города вручил награды выдающимся жителям центра краевой столицы.

90-летие Ленинского района отметили в Перми, сообщил глава города Эдуард Соснин.

В честь праздника в Пермском государственном хореографическом училище прошёл торжественный концерт. Эдуард Соснин поздравил собравшихся с юбилеем и подчеркнул особую роль района.

«Быть визитной карточкой краевой столицы — это большая удача, но и большая ответственность. Внимание к тем, кто в центре, намного выше. Мы много работаем над смыслами губернского центра, стараемся рассказать живую историю Перми через достопримечательности и арт-объекты», — отметил мэр.

Глава района Константин Дароватовский наградил руководителей предприятий, образовательных учреждений, ТОС и сотрудников администрации. Эдуард Соснин вручил знаки отличия «За особый вклад в развитие района» главному врачу городской поликлиники Ирине Плащевской, директору лицея № 1 Петру Юзманову и директору хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков» Дмитрию Батину.

Концертная программа была посвящена культурному коду района — от истории, заложенной губернатором Карлом Модерахом, до современных преобразований набережной и новых соцобъектов.