Ленинский район Перми отметил 90-летний юбилей

«Быть визитной карточкой краевой столицы — это большая удача, но и большая ответственность. Внимание к тем, кто в центре, намного выше. Мы много работаем над смыслами губернского центра, стараемся рассказать живую историю Перми через достопримечательности и арт-объекты», — отметил мэр.