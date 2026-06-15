Под объекты Курской АЭС-2 отдадут 12 га земли

В начале минувшей недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в городе Курчатове Курской области освятили Свято-Троицкий храм, построенный при поддержке атомщиков, — его сооружали одновременно с энергоблоками ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2. Храм расположен в новом микрорайоне Курчатова — Атомграде. Строительство длилось в течение пяти лет.