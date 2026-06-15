2 июля отмечается Международный день собак. В преддверии этой даты «АиФ-Дальинформ» объявляет фотоконкурс «Мой друг — собака» и приглашает читателей поделиться снимками своих четвероногих друзей.
Для участия в конкурсе нужно отправить фотографию собаки на электронную почту habaif@mail.ru. В теме письма обязательно укажите название конкурса — «Мой друг — собака», а в тексте письма напишите имя питомца, имя владельца и контактный телефон.
Заявки принимаются с 15 по 21 июня включительно. Голосование за лучшие фотографии пройдёт с 22 по 30 июня включительно. Итоги конкурса редакция подведёт 1 июля.
Награждение победителей состоится 2 июля, в Международный день собак. Трое участников, чьи фотографии получат наибольшую поддержку читателей, будут приглашены в редакцию «АиФ-Дальинформ» и получат призы от партнёров проекта.
Партнёры: