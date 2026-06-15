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Ливень с грозой подтопит Ростов на текущей рабочей неделе

Грозовые ливни ожидаются в Ростове до 17 июня.

Источник: Комсомольская правда

Ливень с грозой подтопит Ростов-на-Дону на текущей рабочей неделе. Об этом говорится на сайте Гисметео (Gismeteo). Также подробный прогноз опубликовали синоптики донского Гидрометцентра.

Кратковременные грозовые осадки в донской столице возможны до 17 июня. Ветер прогнозируют преимущественно юго-западный с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах от +25 до +28 градусов, по ночам — в районе +15−19 градусов.

Примерно такая же погода будет и по области. Судя по прогностической карте Гидрометцентра, из-за возможной непогоды ранее ввели желтый уровень опасности.

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