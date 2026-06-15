Ливень с грозой подтопит Ростов на текущей рабочей неделе

Кратковременные грозовые осадки в донской столице возможны до 17 июня. Ветер прогнозируют преимущественно юго-западный с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах от +25 до +28 градусов, по ночам — в районе +15−19 градусов.