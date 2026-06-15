В Самаре на воду спустили новый пассажирский катамаран «Сириус Альфа»

Перед спуском провели традиционную церемонию освещения, которую совершил отец Константин. Крестная мать судна, первый заместитель руководителя аппарата гендиректора Ирина Дютина, разбила бутылку шампанского о борт. Контракт на строительство двух катамаранов серии подписали в декабре 2022 года, закладка килей состоялась в сентябре 2024 года. После завершения достроечных работ, испытаний и оформления документов судно передали заказчику.