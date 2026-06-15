В Конго за сутки зафиксировали более 70 новых случаев лихорадки Эбола

С начала вспышки в Конго неоднократно фиксировали случаи нарушения карантина. В начале июня радиостанция Okapi сообщила, что пятеро заключенных с подозрением на вирус сбежали из-под медицинского наблюдения. Кроме того, в мае местные жители неоднократно нападали на центры лечения Эболы.