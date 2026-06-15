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В Конго за сутки зафиксировали более 70 новых случаев лихорадки Эбола

В Демократической Республике Конго с 12 по 13 июня подтвердили 72 новых случая заболевания лихорадкой Эбола.

В Демократической Республике Конго с 12 по 13 июня подтвердили 72 новых случая заболевания лихорадкой Эбола. Число зафиксированных заболевших в республике достигло 782, сообщает пресс-служба Минздрава Конго в X.

Вспышка Эболы унесла уже жизни 181 человека, говорится в сообщении.

Зона распространения лихорадки пока что ограничена провинциями Итури, Северный Киву и Южный Киву. Однако случаи заболевания были зафиксированы в двух новых зонах: Ниа-Ниа в Итури и Мабалако в Северном Киву.

По данным Минздрава Уганды на 14 июня, в стране было зафиксировано 19 случаев заболевания и две смерти.

О вспышке лихорадки Эбола власти ДР Конго официально объявили 15 мая. Позже о выявленных случаях заболевания сообщили власти Уганды.

Возбудителем заболевания стал подвид вируса Эболы Бундибуджио. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки заболевания. По данным организации, вероятность распространения вируса на глобальном уровне остается низкой.

С начала вспышки в Конго неоднократно фиксировали случаи нарушения карантина. В начале июня радиостанция Okapi сообщила, что пятеро заключенных с подозрением на вирус сбежали из-под медицинского наблюдения. Кроме того, в мае местные жители неоднократно нападали на центры лечения Эболы.

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