Самые эффективные страны в борьбе за экологию и на каком месте Казахстан

Сегодня по этому показателю Казахстан является одним из лидеров на пространстве СНГ, а также обходит в данном рейтинге такие страны, как Грузия (77-е место с индексом в 47,3 балла), Катар (82-е место с индексом в 46,8 балла), Молдова (86-е место с индексом в 46,1 балла), Саудовская Аравия (108-е место с индексом в 42,5 балла), Турция (143-е место с индексом в 37,2 балла) и Китай (156-е место с индексом в 35,4 балла).