Самые эффективные страны в борьбе за экологию и на каком месте Казахстан

Ученые всего мира сходятся во мнении, что состояние экологической обстановки серьезным образом влияет на здоровье человека, поскольку загрязненный воздух и отсутствие чистой воды, как правило, провоцирует рост различных респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
В общем, от качества экологии сегодня зависит не только наше повседневное состояние, но и качество, продолжительность жизни в целом. К примеру, в странах с высоким загрязнением окружающей среды смертность от неинфекционных заболеваний составляет около 74%.
На этом фоне наиболее объективным показателем состояния окружающей среды и экологической политики государств мира считается индекс экологической эффективности.
Что за индекс и как рассчитывается.
Индекс экологической эффективности, или Environmental Performance Index (EPI), — это глобальное исследование и рейтинг по показателям нагрузки на окружающую среду и рационального использования природных ресурсов.
Авторами исследования выступают эксперты Центра экологической политики и права Йельского Университета в партнерстве со специалистами Колумбийского Университета и Международного экономического форума.
Индекс рассчитывается на основании 40 показателей, объединенных в три ключевые группы:
экологическое здоровье (качество воздуха и питьевой воды, управление отходами, санитария
Полученные показатели агрегируются в цифровое значение с выведением итогового коэффициента по шкале от 0 до 100, где 100 — наилучший результат. Всего в исследовании оцениваются экологические показатели 180 стран мира.
Самые экологически чистые страны мира.
Согласно данным последних исследований, наиболее экологически чистым и самым эффективным в плане снижения нагрузки на окружающую среду в мире государством в последние несколько лет считается Эстония. Сегодня ее итоговый индекс экологической эффективности составляет 75,7 балла.
Второе место в мире по этому показателю занимает Люксембург (75,1 балла), а третье с конечным результатом в 74,5 балла — Германия.
В десятку лучших стран по экологической эффективности также входят — Финляндия (с итоговым индексом в 73,8 балла), Великобритания (с итоговым индексом в 72,6 балла), Швеция (с итоговым индексом в 70,3 балла), Норвегия (с итоговым индексом в 69,9 балла), Австрия (с итоговым индексом в 68,9 балла), Швейцария (с итоговым индексом в 67,8 балла) и Дания (с итоговым индексом в 67,7 балла).
Оценка Казахстана и стран СНГ.
По версии специалистов из Йельского и Колумбийского университетов, Казахстан по экологической эффективности занимает 72-е место в мире с итоговым индексом в 47,8 балла. К слову, наша страна в этом аспекте на постоянной основе прогрессирует, что позволило ей улучшить свой результат с 2014 года на 5,8 балла.
Сегодня по этому показателю Казахстан является одним из лидеров на пространстве СНГ, а также обходит в данном рейтинге такие страны, как Грузия (77-е место с индексом в 47,3 балла), Катар (82-е место с индексом в 46,8 балла), Молдова (86-е место с индексом в 46,1 балла), Саудовская Аравия (108-е место с индексом в 42,5 балла), Турция (143-е место с индексом в 37,2 балла) и Китай (156-е место с индексом в 35,4 балла).
Стоит отметить, что на пространстве стран Содружества в этом рейтинге Казахстан уступает лишь Беларуси. Она занимает 32-е место с конечным индексом в 58,2 балла.
Более низкими показателями экологической эффективности, чем у Казахстана, среди государств — членов СНГ отмечаются — Россия (83-е место с индексом в 46,7 балла), Армения (94-е место с индексом в 44,9 балла), Кыргызстан (105-е место с индексом в 42,8 балла), Узбекистан (107-е место с индексом в 42,6 балла), Азербайджан (121-е место с индексом в 40,5 балла) и Таджикистан (167-е место с индексом в 32,3 балла).
Где самая низкая экологическая эффективность.
Государством с самой низкой экологической эффективностью и, соответственно, с наиболее загрязненной окружающей средой в мире является Вьетнам. Он занимает последнюю 180-ю строчку в данном рейтинге с итоговым индексом в 24,6 балла.
В десятку худших стран по этому показателю также входят — Пакистан (с итоговым индексом в 25,5 балла), Лаос (с итоговым индексом в 26,3 балла), Мьянма (с итоговым индексом в 27,1 балла), Индия (с итоговым индексом в 27,6 балла), Бангладеш (с итоговым индексом в 28,1 балла), Эритрея (с итоговым индексом в 29 баллов), Мадагаскар (с итоговым индексом в 30,1 балла), Ирак (с итоговым индексом в 30,3 балла) и Афганистан (с итоговым индексом в 31 балл).