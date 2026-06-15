Назван любимый британским королем и полезный для сердца завтрак

Любимый завтрак британского монарха короля Карла III оказался не только вкусным, но и чрезвычайно полезным для здоровья, особенно для сердца, мозга и кожи. Как пишет издание Mirror со ссылкой на мнение профильных экспертов и врачей, ингредиенты, которые Карл III предпочитает употреблять по утрам, содержат богатый набор витаминов и антиоксидантов, необходимых для поддержания организма в тонусе.
Недавно сайт Falstaff раскрыл гастрономические пристрастия короля. Выяснилось, что на завтрак Карл III чаще всего выбирает запеченные яйца с сыром, шпинатом и помидорами. Это простое, но питательное блюдо при ближайшем рассмотрении оказалось настоящей сокровищницей полезных веществ. По данным Британского фонда сердца, яйца, входящие в состав блюда, являются отличным источником высококачественного белка. Кроме того, они содержат целый ряд незаменимых питательных веществ, включая витамины B12 и D, а также холин. Холин играет критически важную роль в функционировании мозга и нервной системы, поддерживая когнитивные способности и память.
Шпинат, другой ключевой компонент королевского завтрака, также вносит огромный вклад в здоровье. Эта листовая зелень богата витаминами A, C и K, а также фолиевой кислотой и железом. Но главное её достоинство — высокое содержание антиоксидантов, которые помогают защитить клетки организма от повреждений, вызванных агрессивными свободными радикалами. Это замедляет процессы старения и снижает риск развития хронических заболеваний. Не отстает от шпината и главный овощ блюда — помидоры. Как пишет Mirror со ссылкой на врачей престижной Кливлендской клиники, помидоры являются одним из лучших диетических источников ликопина. Это растительное соединение придает помидорам их характерный красный цвет и, что гораздо важнее, эффективно поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень «плохого» холестерина и укрепляя стенки сосудов.
Наконец, завершающим аккордом пользы выступает витамин С. По информации Национальной службы здравоохранения Великобритании, аскорбиновая кислота, содержащаяся как в помидорах, так и в шпинате, способствует нормальному образованию коллагена. Коллаген — это белок, который помогает поддерживать нормальную структуру, эластичность и функции кожи, предотвращая преждевременное появление морщин.
Таким образом, скромный на первый взгляд завтрак Карла III является сбалансированным приемом пищи, который обеспечивает организм энергией, защищает сердце, стимулирует мозг и даже сохраняет молодость кожи. Эксперты советуют всем желающим взять пример с монарха и включить эти продукты в свой утренний рацион.
Читайте материал «Ученые объяснили, почему пожилые люди ходят медленнее».
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".