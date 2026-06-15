Назван любимый британским королем и полезный для сердца завтрак

Шпинат, другой ключевой компонент королевского завтрака, также вносит огромный вклад в здоровье. Эта листовая зелень богата витаминами A, C и K, а также фолиевой кислотой и железом. Но главное её достоинство — высокое содержание антиоксидантов, которые помогают защитить клетки организма от повреждений, вызванных агрессивными свободными радикалами. Это замедляет процессы старения и снижает риск развития хронических заболеваний. Не отстает от шпината и главный овощ блюда — помидоры. Как пишет Mirror со ссылкой на врачей престижной Кливлендской клиники, помидоры являются одним из лучших диетических источников ликопина. Это растительное соединение придает помидорам их характерный красный цвет и, что гораздо важнее, эффективно поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень «плохого» холестерина и укрепляя стенки сосудов.