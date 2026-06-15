Ynet: Нетаньяху сообщил Трампу, что армия Израиля останется в Ливане

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу о продолжении операции против «Хезболлы» в Ливане, несмотря на планы США и Ирана по урегулированию конфликта. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на израильские источники.