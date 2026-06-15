Ynet: Нетаньяху сообщил Трампу, что армия Израиля останется в Ливане

Трамп и замминистра МИД Ирана Гариб-Абади подтвердили завершение составления меморандума о взаимопонимании для подписания в Швейцарии 19 июня. МИД Ирана заявил, что документ предусматривает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако Израиль выступил против этого.
Ранее KP.RU передавал, что были раскрыты некоторые положения мирного соглашения по Ирану. Именно эти пункты не нравятся Израилю. Тель-Авив решил выступить против Вашингтона с дерзким заявлением.
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