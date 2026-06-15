Пермский речной флот пополнился скоростным «Восходом»

Судно на подводных крыльях «Восход» прибыло в Пермь из Санкт-Петербурга, где проходило капитальный ремонт. Об этом сообщило региональное министерство транспорта.
Маршрут его пролегал через Онежское и Ладожское озера, Волгу и Каму. Все путешествие заняло неделю.
Корабль на подводных крыльях войдет в состав флота пермского речного пароходства. Кроме него, там скоростной катер «Колва», также на подводных крыльях, и еще два «Метеора» (последние сейчас находятся на капремонте).
«Восход» отправили в северную столицу осенью прошлого года. У него восстановили корпус, обновили топливную, масляную, питьевую и противопожарную системы. Также на судне установили новый главный двигатель. Перед спуском на воду «Восход» окрасили в фирменную ливрею Пермского края с рисунком медведя. На корпусе есть голубая линия — это символ водного транспорта Прикамья.
В минтрансе сообщили, что на маршрут «Восход» выйдет в навигацию следующего года. Пока же на речных линиях в Прикамье работают «Колва» и «Метеор». Катер ходит от Перми до Усть-Качки, а «Метеор» возит пассажиров от Перми до Казани.