Пермский речной флот пополнился скоростным «Восходом»

В минтрансе сообщили, что на маршрут «Восход» выйдет в навигацию следующего года. Пока же на речных линиях в Прикамье работают «Колва» и «Метеор». Катер ходит от Перми до Усть-Качки, а «Метеор» возит пассажиров от Перми до Казани.