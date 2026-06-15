Михалков ответил на письмо Сокурова о «цензурных запретах» в кино

Председатель правления Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков ответил на письмо Александра Сокурова о «бедственном положении» российской киноиндустрии и предложил переадресовать его тем, кто «действительно государством руководит».
«Тут, как мне кажется, вообще произошла какая-то ошибка. В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит. Надеюсь, что его озабоченность услышат и ему ответят. И что теперь он этого ответа с нетерпением будет ждать», — написал Михалков в телеграм-канале.
Накануне Сокуров в открытом письме призвал Михалкова поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения. Он также привел список из 37 работ, отметив, что их показ в России «запрещен Минкультом».
"Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы.
Если Вы сочтете возможным помочь Вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления Конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен", — писал режиссер.
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