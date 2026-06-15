Особые условия. В Перми построят стадион для всероссийских стартов

«Универсальные спортивные залы со зрительскими трибунами могут использоваться всеми видами спорта, а вот тренировочные залы — это уникальная инфраструктура, где создаются сразу необходимые технические возможности. И здесь при формировании идеи нового объекта подбирали именно те виды спорта, для которых необходимо создать “свои” особые условия. Важным вопросом для нас также было создание легкоатлетического ядра. На сегодня в Перми и на территории края нет стадиона, на котором можно было бы проводить соревнования всероссийского масштаба по лёгкой атлетике. Теперь он будет», — рассказала Татьяна Чеснокова.