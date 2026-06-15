Особые условия. В Перми построят стадион для всероссийских стартов

На территории стадиона «Молот» в Перми построят новый спортивный комплекс. Планируется, что его возведут в 2028 году между улицами КИМ и Лебедева, возле универсального дворца спорта. Вместе они станут большим спортивным кластером «Территория спорта», в который также войдёт первый в Прикамье специализированный легкоатлетический стадион.
20 видов спорта.
Как рассказали в Минстрое Пермского края, площадь всего участка для строительства превышает 50 тыс. кв. м, здание комплекса займёт около 18 тыс. кв. м. Год назад провели торги по выбору подрядчика. Победителем стал единственный участник аукциона — компания из Татарстана «Фортэкс».
«При проектировании максимально использовали возможности площадки и полезно задействовали каждый её метр. В итоге получился многофункциональный спортивный комплекс: в одном месте будет создано пространство для занятий двадцатью видами спорта», — рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Дмитрий Тюрин.
Внутри будет несколько универсальных спортивных залов, в том числе один — с трибунами для возможности проведения соревнований, залы для единоборств, настольного тенниса. Появится и зал для бадминтона на три корта, зал художественной гимнастики. Также спроектированы отдельные помещения для игры в шахматы, медико-восстановительный блок. В новом спорткомплексе будет тренировочная хоккейная арена, а также бассейн — восемь дорожек по 25 метров.
Отдельной площадкой станет открытый легкоатлетический стадион с футбольным полем, секторами для прыжков в длину и высоту (в том числе с шестом). Вокруг него — восемь беговых дорожек на 400 метров, а также по 100 и 110 метров для бега с барьерами. В открытой части также обустроят два теннисных корта.
Особые условия.
Завершение масштабного проекта запланировано на 2028 год. Проектная документация сейчас находится на оценке в госэкспертизе. В это время на участке уже идут подготовительные работы.
«Законодательство позволяет проводить работы подготовительного этапа до получения заключения экспертизы», — уточнили в правительстве региона.
Министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова отметила, что новый комплекс претендует стать новой точкой спортивного притяжения и тренировочной базой для спортсменов Перми или жителей Мотовилихинского района.
«Универсальные спортивные залы со зрительскими трибунами могут использоваться всеми видами спорта, а вот тренировочные залы — это уникальная инфраструктура, где создаются сразу необходимые технические возможности. И здесь при формировании идеи нового объекта подбирали именно те виды спорта, для которых необходимо создать “свои” особые условия. Важным вопросом для нас также было создание легкоатлетического ядра. На сегодня в Перми и на территории края нет стадиона, на котором можно было бы проводить соревнования всероссийского масштаба по лёгкой атлетике. Теперь он будет», — рассказала Татьяна Чеснокова.
Новый импульс.
Президент Федерации лёгкой атлетики Пермского края Дмитрий Берлянд:
«Мы мечтаем провести в Перми достойный старт. Повоевать за право его получения. А для этого нужен стадион определённого формата. Новый спортивный комплекс со стадионом позволит дать нам импульс для крупных соревнований».
Ремонт ледового дворца.
В самом УДС «Молот», крупнейшем на сегодня спортивном объекте региона, завершается капитальный ремонт внутренних помещений. Сделана огнезащита металлоконструкций здания, выполнены перепланировки цокольного этажа. Рабочие приступили к отделке раздевалок, тренерских, санузлов и душевых. Во время модернизации объекта провели также ремонт арены и входных групп.