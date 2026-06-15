Обновлены правила ведения бухгалтерского учета в госучреждениях

уточняется понятие «учетная цифровая система» и закрепляется использование данных государственных информационных систем для учета бюджетных поступлений; меняется порядок учета налоговых и неналоговых поступлений; вводятся новые субсчета для дебиторской и кредиторской задолженности; уточнены правила признания доходов по КПН, НДС и другим налогам, а также порядок возврата излишне уплаченных сумм и неиспользованных целевых трансфертов. Обновлены правила учета основных средств, амортизации, социальных отчислений, операций в иностранной валюте и сумм тиынов, связанных с округлением выплат после изъятия наличных тиынов из обращения.