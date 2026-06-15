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В Москве юноша заступился за избиваемую женщину и остался виновным

На Новослободской улице в Москве 23-летний Амир вместе с другом увидел семейную ссору.

На Новослободской улице в Москве 23-летний Амир вместе с другом увидел семейную ссору. Мужчина бил женщину по лицу на глазах у прохожих. Молодой человек решил вмешаться. В ответ агрессивный супруг набросился на него.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Амиру пришлось применить перцовый баллончик. Затем, по его собственным словам, он ударил нападавшего ногой по голове. Ситуация могла бы закончиться вызовом полиции, однако неожиданно в конфликте всё перевернулось.

Женщина, которую заступник пытался спасти, встала на сторону мужа. Супруги вместе написали заявление на Амира. В итоге на молодого человека составили административный протокол.

Какая именно статья вменяется заступнику, не уточняется.