Производство пеллет и угля из отходов леса запустили в Красноярском крае

Ранее предприятие занималось только заготовкой древесины. Теперь здесь наладили выпуск пеллет и древесного брикетированного угля из отходов лесозаготовки и лесопиления. Строительно-монтажные работы завершены, создан производственно-складской комплекс, введены в эксплуатацию линии по выпуску продукции.