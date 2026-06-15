Производство пеллет и угля из отходов леса запустили в Красноярском крае

Компания «Енисейлесозавод» расширила производство при поддержке краевого Фонда развития промышленности. Новый завод в Лесосибирске посетил министр промышленности и торговли края Максим Ермаков, сообщили в региональном правительстве.
Ранее предприятие занималось только заготовкой древесины. Теперь здесь наладили выпуск пеллет и древесного брикетированного угля из отходов лесозаготовки и лесопиления. Строительно-монтажные работы завершены, создан производственно-складской комплекс, введены в эксплуатацию линии по выпуску продукции.
Фонд развития промышленности края предоставил заём в 100 млн рублей по программе «Лесопереработка» на 5 лет под 4% годовых. Ещё 200 млн рублей компания вложила из собственных средств.
В качестве сырья используют щепу, опилки, горбыль хвойных пород, а также баланс хвойных и мягколиственных пород. Плановый объём выпуска пеллет — 20 840 тонн в год, угля — 5 568 тонн в год.
Замдиректора компании Максим Пшеничников отметил, что технология позволяет получать уголь с содержанием углерода до 95% (обычный даёт 75−85%). Процесс герметичен, выбросы минимальны. Такой уголь подходит для металлургии, производства активированного угля, картриджей для воды и противогазов.
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