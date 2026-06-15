Выше 30-градусной отметки ожидается температура в Хабаровском крае

Но долго такие показатели не продержатся — температура несколько понизится, поэтому основной температурный фон этой недели будет находиться в пределах +23…+28°C, +21…+26°C. В ночные часы столбик термометра покажет +9…+17°C на большей части края, на севере региона будет около +4…+9°C.