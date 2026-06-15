Выше 30-градусной отметки ожидается температура в Хабаровском крае

Самый жаркий день на предстоящей неделе в Хабаровском крае ожидается 16 июня. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в Гидрометцентре, воздух в обеденные часы прогреется до +26…+32 °C.
Но долго такие показатели не продержатся — температура несколько понизится, поэтому основной температурный фон этой недели будет находиться в пределах +23…+28°C, +21…+26°C. В ночные часы столбик термометра покажет +9…+17°C на большей части края, на севере региона будет около +4…+9°C.
— Характер погоды на этой неделе будет неустойчивым. В отдельные дни пройдет дождь, но осадки будут кратковременными и прогнозируются они лишь в некоторых районах края, — отметила начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.
Ветер в первую половину недели ожидается южной четверти, затем он поменяет направление на северо-восточное. В основном его скорость будет умеренной, но при грозах вероятно шквалистое усиление ветра.
В краевой столице тот же прогноз: жаркий день 16 июня — до +28…+30°C и затем понижение температуры до +24…+26°C. Ночи в Хабаровске довольно теплые — в пределах +12…+16°C.
Юго-восточное, юго-западное направления ветра прогнозируется в ближайшие несколько дней, во второй половине недели он будет северо-восточным, 5−10 м/с.
Осадки ожидаются 18 числа, а также в ночь с 19 на 20 июня.