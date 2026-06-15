Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край вошёл в пилотную программу по повышению качества жизни

Регион стал одним из восьми участников проекта, направленного на внедрение лучших управленческих практик.

В Хабаровске прошло заседание совета по качеству жизни в регионе, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что Хабаровский край вошёл в число восьми пилотных регионов программы, направленной на повышение качества жизни населения.

По его словам, за последний год регион улучшил позиции в Национальном рейтинге качества жизни, который формирует Агентство стратегических инициатив. При этом глава края подчеркнул, что достигнутые результаты не являются окончательными и работу необходимо продолжать.

В рамках пилотного проекта, инициированного Агентством стратегических инициатив и Президентской академией, в регионе формируется дорожная карта по повышению качества жизни. В неё вошли ключевые направления: благоустройство, транспорт, здравоохранение, работа и предпринимательство, образование и развитие.

Как отметили участники заседания, обновлённая система оценки качества жизни также включает новые блоки — «Народосбережение», «Материальное благополучие», «Спорт, культура и досуг», а также отдельные целевые группы, включая многодетные семьи, молодёжь, людей с инвалидностью и участников боевых действий.

Отдельное внимание уделено вопросам занятости населения и поддержке малого и среднего бизнеса. В крае продолжается модернизация службы занятости, усиливается сопровождение соискателей, включая людей с инвалидностью, женщин с детьми до трёх лет и участников СВО.

Также обсуждается расширение программ обучения основам предпринимательства, в том числе для школьников и начинающих предпринимателей.

Губернатор подчеркнул важность обратной связи от жителей и отметил, что все меры должны оцениваться не только по рейтинговым показателям, но и по реальному влиянию на качество жизни людей.