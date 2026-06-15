Хабаровский край вошёл в пилотную программу по повышению качества жизни

В Хабаровске прошло заседание совета по качеству жизни в регионе, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что Хабаровский край вошёл в число восьми пилотных регионов программы, направленной на повышение качества жизни населения.
По его словам, за последний год регион улучшил позиции в Национальном рейтинге качества жизни, который формирует Агентство стратегических инициатив. При этом глава края подчеркнул, что достигнутые результаты не являются окончательными и работу необходимо продолжать.
В рамках пилотного проекта, инициированного Агентством стратегических инициатив и Президентской академией, в регионе формируется дорожная карта по повышению качества жизни. В неё вошли ключевые направления: благоустройство, транспорт, здравоохранение, работа и предпринимательство, образование и развитие.
Как отметили участники заседания, обновлённая система оценки качества жизни также включает новые блоки — «Народосбережение», «Материальное благополучие», «Спорт, культура и досуг», а также отдельные целевые группы, включая многодетные семьи, молодёжь, людей с инвалидностью и участников боевых действий.
Отдельное внимание уделено вопросам занятости населения и поддержке малого и среднего бизнеса. В крае продолжается модернизация службы занятости, усиливается сопровождение соискателей, включая людей с инвалидностью, женщин с детьми до трёх лет и участников СВО.
Также обсуждается расширение программ обучения основам предпринимательства, в том числе для школьников и начинающих предпринимателей.
Губернатор подчеркнул важность обратной связи от жителей и отметил, что все меры должны оцениваться не только по рейтинговым показателям, но и по реальному влиянию на качество жизни людей.