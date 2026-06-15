Россиян предупредили о фейковых турах на Алтай, Байкал и Кавказ

Русина отметила, что мошенники могут также выдавать себя за организаторов известных туристических клубов. Еще один тревожный признак, обещание «гарантированного» восхождения на вершину. На практике маршрут может измениться из-за погоды, состояния группы или здоровья участников. Адвокат советует перед оплатой проверять туроператора или турагента в официальном реестре, внимательно читать договор, программу поездки и условия возврата денег.