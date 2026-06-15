Россиян предупредили о фейковых турах на Алтай, Байкал и Кавказ

Мошенники начали чаще продавать россиянам несуществующие походы и авторские туры. Об этом РИА Новости рассказала адвокат, исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Русина.
По ее словам, аферисты пользуются растущим интересом к самостоятельным путешествиям и активному туризму. Многие такие поездки сейчас продвигают не через крупных туроператоров, а через соцсети, мессенджеры и тематические чаты.
Самая распространенная схема выглядит так: мошенники создают страницу «клуба путешествий», размещают красивые фотографии Кавказа, Алтая, Байкала, Камчатки, Непала и других популярных направлений, добавляют фейковые отзывы и расписание туров. После этого они набирают группу и просят внести предоплату. Позже поход или тур якобы отменяется из-за погоды, закрытия маршрута или других причин, а возврат денег постоянно откладывается.
Русина отметила, что мошенники могут также выдавать себя за организаторов известных туристических клубов. Еще один тревожный признак, обещание «гарантированного» восхождения на вершину. На практике маршрут может измениться из-за погоды, состояния группы или здоровья участников. Адвокат советует перед оплатой проверять туроператора или турагента в официальном реестре, внимательно читать договор, программу поездки и условия возврата денег.
Если речь идет о клубном походе, стоит запросить письменное соглашение, смету и правила возврата предоплаты.