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Президент РФ присвоил почетное звание главврачу Нижегородского онкоцентра

Она удостоена его за заслуги в области здравоохранения.

Источник: Живем в Нижнем

Главврача Нижегородского онкологического диспансера Наталью Белоглазову удостоили почетного звания по указу президента Владимира Путина. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» ее удостоили за достижения в своей профессиональной области и за многолетнюю добросовестную работу.

Ранее мы писали, что почетный знак «За заслуги в сфере охраны труда» учрежден в Нижегородской области. Подобных наград в других регионах России пока нет.