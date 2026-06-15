Президент РФ присвоил почетное звание главврачу Нижегородского онкоцентра

Главврача Нижегородского онкологического диспансера Наталью Белоглазову удостоили почетного звания по указу президента Владимира Путина. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» ее удостоили за достижения в своей профессиональной области и за многолетнюю добросовестную работу.
Ранее мы писали, что почетный знак «За заслуги в сфере охраны труда» учрежден в Нижегородской области. Подобных наград в других регионах России пока нет.