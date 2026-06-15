В Хабаровском крае 238 школ получат новое оборудование к сентябрю

По словам министра образования и науки Хабаровского края Алексея Мокрушина, в прошлом году оборудование для кабинетов основ безопасности и защиты Родины и труда поступило в 254 школы региона, а в 2027 году планируется оснастить кабинеты математики, химии и биологии.