В Хабаровском крае 238 школ получат новое оборудование к сентябрю

238 школ Хабаровского края к началу учебного года получат современное оборудование для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Из федерального бюджета на эти цели выделено более 38 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Оснащение будет поставлено до конца 2026 года в образовательные учреждения всех районов и округов края. Список школ сформирован по заявкам муниципалитетов.
Кабинеты музыки укомплектуют акустическими системами и шумовыми инструментами, кабинеты ИЗО — гипсовыми моделями геометрических тел, растений, фруктов и овощей. Для физики закупят демонстрационные наборы по волновым явлениям, динамике вращательного движения, магнитному полю и механическим колебаниям.
По словам министра образования и науки Хабаровского края Алексея Мокрушина, в прошлом году оборудование для кабинетов основ безопасности и защиты Родины и труда поступило в 254 школы региона, а в 2027 году планируется оснастить кабинеты математики, химии и биологии.
Учитель физики гимназии № 9, финалист всероссийского конкурса «Атомный урок 2026» Евгений Наумов отметил рост популярности физики среди предметов по выбору ЕГЭ: в этом году она заняла третье место. По его словам, современное оборудование позволяет проводить практические и лабораторные занятия, делая изучение предмета более наглядным.
Минпросвещения РФ разрабатывает единые учебники по музыке и ИЗО — их внедрят с 2029 года.
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