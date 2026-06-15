Прием документов стартовал в колледжах Беларуси

Там отметили, что приемная кампания на уровень профессионально-технического образования продлится до 23 августа. На бюджетные места планируется зачислить около 29 тысяч человек, из них порядка 28,1 тысячи — на дневную форму обучения.
Выпускники девятых классов займут около 23,4 тысячи мест, а одиннадцатиклассники — 4,4 тысячи, еще 414 мест предусмотрено для абитуриентов со специальным образованием. Помимо того, на вечернюю форму обучения планируется принять около 700 человек, на заочную — 185. Отмечается, что обучение на условиях целевой подготовки смогут начать еще около 5,4 тысячи человек.
Поступающие должны предоставить в приемную комиссию стандартный пакет документов. Список включает заявление на имя директора колледжа, оригиналы аттестатов, медицинскую справку, фотографии, документы на льготы при их наличии, а также документ, удостоверяющий личность.
Общий план приема в колледжи для получения среднего специального образования составляет около 38,9 тысячи человек. Из них примерно 31,4 тысячи будут обучаться за счет бюджета, около 7,5 тысячи — на платной основе.
Прием документов на уровень среднего специального образования у выпускников 9-х классов начнется 18 июля. Подать заявления на бюджет можно будет по 3 августа, а зачисление завершится к 6 августа.
Абитуриенты, которым предстоит сдавать дополнительные вступительные испытания, должны принести документы с 18 по 23 июля, чтобы пройти экзамены с 24 по 29 июля.
Суммарный набор во все белорусские колледжи в рамках нынешней вступительной кампании превысит 68 тысяч человек, добавили в Минобре.