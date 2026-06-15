Прием документов стартовал в колледжах Беларуси

Выпускники девятых классов займут около 23,4 тысячи мест, а одиннадцатиклассники — 4,4 тысячи, еще 414 мест предусмотрено для абитуриентов со специальным образованием. Помимо того, на вечернюю форму обучения планируется принять около 700 человек, на заочную — 185. Отмечается, что обучение на условиях целевой подготовки смогут начать еще около 5,4 тысячи человек.