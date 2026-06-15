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Семь светофоров не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Семь светофоров не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 15 июня. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Родионова и Бринского, Казанского шоссе и улицы Германа Лопатина, а также на улице Родионова — в районе дома № 195. Все они отключены до 12:00.

Кроме того, до 17:00 отключены светофоры на пересечении проспекта Гагарина и улицы Горной, улиц Генкиной и Ломоносова. Что касается двух светофоров на площади Горького (в районе дома № 6, а также дома № 56 по улице Большой Покровской), то они неисправны.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Напомним, что остановку и стоянку транспорта ограничат на улице Ульянова с 24 июня.

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