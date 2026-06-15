Семь светофоров не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Кроме того, до 17:00 отключены светофоры на пересечении проспекта Гагарина и улицы Горной, улиц Генкиной и Ломоносова. Что касается двух светофоров на площади Горького (в районе дома № 6, а также дома № 56 по улице Большой Покровской), то они неисправны.