Орлята учатся писать. В «Орленке» познакомились с жанром интервью

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершился второй в 2026 году модуль «Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики», организованной совместно с медиагруппой «Россия сегодня».
Под руководством специалистов медиагруппы «Россия сегодня» юнкоры взяли интервью у некоторых почетных гостей лагеря. Среди них — известный российский лыжник, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в спринте Никита Крюков, ученый-биолог и эколог, специализирующийся на редких растениях Черноморского побережья, Антон Попович и исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) Сергей Фокин.
«В стенах нашей медиалаборатории орлята освоили самый популярный, но, пожалуй, один из самых непростых жанров журналистики — интервью. Они научились грамотно подходить к каждому этапу: от глубокой подготовки и формулировки цепляющих вопросов до выстраивания психологического контакта с респондентом и работы с паузой. Особенно важно, что этому мастерству орлята учились у профессиональных интервьюеров медиагруппы “Россия сегодня”», — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус, выразив уверенность в том, что умение слушать и слышать, добывая честный ответ, пригодится ребятам не только в медиа, но и в жизни.
«Это была не просто работа из разряда “задал вопросы, подставил диктофон, записал ответы”. Орлята скрупулезно готовились к каждому интервью: изучали спикера, формулировали вопросы, заранее продумывали стратегию разговора. Была и командная работа: участники модуля анализировали фактуру, все вместе придумывали яркие заголовки, выверяли в текстах каждую запятую», — отметила обозреватель Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов медиагруппы «Россия сегодня» Юлия Осипова, добавив, что некоторые из подготовленных материалов будут опубликованы на сайте агентства в специальном разделе «Юнкоры России сегодня».
«Медиалаборатория» — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14−16 лет. Участники проекта узнают о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, осваивают новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, пробуют себя в роли фоторепортеров и блогеров в социальных сетях.
Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов выступают эксперты медиагруппы «Россия сегодня» — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи. За первые три года проекта более 4000 ребят узнали основы и секреты журналистского мастерства.
Всероссийский детский центр «Орленок» — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11−16 лет. Начинался «Орленок» в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: «Стремительный», «Звездный», «Штормовой» и «Солнечный» работают круглогодично, а «Комсомольский», «Дозорный», «Олимпийский», «Юнармеец», «Олимпийская деревня» и «Солнышко» — в летний период.
В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней.
В течение года «Орленок» принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать 3500 детей летом и 1500 зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».