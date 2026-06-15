Орлята учатся писать. В «Орленке» познакомились с жанром интервью

«В стенах нашей медиалаборатории орлята освоили самый популярный, но, пожалуй, один из самых непростых жанров журналистики — интервью. Они научились грамотно подходить к каждому этапу: от глубокой подготовки и формулировки цепляющих вопросов до выстраивания психологического контакта с респондентом и работы с паузой. Особенно важно, что этому мастерству орлята учились у профессиональных интервьюеров медиагруппы “Россия сегодня”», — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус, выразив уверенность в том, что умение слушать и слышать, добывая честный ответ, пригодится ребятам не только в медиа, но и в жизни.