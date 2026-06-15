Стрелял в дверь, а попал в соседа: хабаровчанин пойдет под суд за покушение на убийство

В начале августа в селе Нижняя Гавань 23-летний мужчина затаил обиду поле драки, произошедшей накануне. Он схватил огнестрельное оружие и отправился разбираться. Увидев человека с оружием, люди спрятались в доме — один заблокировал дверь, а другой спрятался в комнате. Обвиняемый пальнул через деревянную дверь. Обидчик увернулся, а пуля попала в бедро и руку мужчине, который сидел в комнате. Решив, что обидчик убит, злоумышленник ушел. Теперь ему грозит статья за покушение на убийство общеопасным способом и умышленное причинение вреда средней тяжести с применением оружия.