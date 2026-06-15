Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрелял в дверь, а попал в соседа: хабаровчанин пойдет под суд за покушение на убийство

В начале августа в селе Нижняя Гавань 23-летний мужчина затаил обиду поле драки, произошедшей накануне. Он схватил огнестрельное оружие и отправился разбираться. Увидев человека с оружием, люди спрятались в доме — один заблокировал дверь, а другой спрятался в комнате. Обвиняемый пальнул через деревянную дверь. Обидчик увернулся, а пуля попала в бедро и руку мужчине, который.

В начале августа в селе Нижняя Гавань 23-летний мужчина затаил обиду поле драки, произошедшей накануне. Он схватил огнестрельное оружие и отправился разбираться. Увидев человека с оружием, люди спрятались в доме — один заблокировал дверь, а другой спрятался в комнате. Обвиняемый пальнул через деревянную дверь. Обидчик увернулся, а пуля попала в бедро и руку мужчине, который сидел в комнате. Решив, что обидчик убит, злоумышленник ушел. Теперь ему грозит статья за покушение на убийство общеопасным способом и умышленное причинение вреда средней тяжести с применением оружия.