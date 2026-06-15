«Получаем лишь отписки»: жители пятиэтажки четвертый день остаются без воды в Хабаровске

Речь идет о доме № 6А на улице Вологодской на Пятой площадке. В первом подъезде вечером 11 июня прорвало трубу в одной из квартир. По словам местной жительницы Натальи, порыв случился в квартире № 10, которая принадлежит пожилой женщине, проживающей у своего сына в другом месте. На вызов отреагировали слесари аварийной службы, которые перекрыли холодную и горячую воду по всему стояку, не сумев проникнуть в квартиру № 10. И больше, по словам хабаровчанки, ничего не было сделано. «И с тех пор пять квартир, в том числе и наша, остались вообще без какой-либо воды. И так продолжается уже четвертые сутки. И это в летнюю жару, когда без воды совсем сложно жить. А у нас в квартире еще и трое маленьких детей живут. Вот как нам жить совсем без воды с детьми летом? Четыре дня уже почти прошло, и ничего никто не сделал. Мы обращались в управляющую компанию, в администрацию города Хабаровска и в комитет по управлению Индустриальным районом, но везде получали лишь отписки», — рассказала Наталья, жительница одной из квартир, оставшихся без воды. По словам Натальи, вся проблема заключается в том, что в квартире № 10 сейчас никто не живет, и слесари не могут в нее проникнуть, чтобы устранить порыв трубы. Поэтому сейчас управляющая компания занимается поиском владелицы квартиры № 10, чтобы вместе с ней попасть в ее жилище и решить возникшую проблему. Однако Наталья, как и другие местные жители, опасается, что поиски женщины могут затянуться, и все это время людям придется жить без воды.