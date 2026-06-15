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МЧС предупредило жителей Красноярского края о грозах, ливнях и высокой пожароопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели предупредили жителей Красноярского края о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в регионе в ближайшие дни.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели предупредили жителей Красноярского края о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в регионе в ближайшие дни.

По информации МЧС, с 16 по 19 июня в центральных районах края местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса. Кроме того, 16 июня на юге Таймыра прогнозируется сильный северо-западный ветер с порывами до 15−18 метров в секунду.

В центральных и южных территориях региона синоптики ожидают сильные дожди и грозы. В этих районах, а также в Эвенкийском и Туруханском округах, сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой жителям напоминают о запрете на сжигание сухой травы, мусора и тополиного пуха. Также запрещено разводить костры в лесах и использовать открытый огонь для приготовления пищи на природе.

При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуют обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

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