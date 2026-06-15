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За выходные на дорогах Красноярского края задержали 129 нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края отстранили от управления 129 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края отстранили от управления 129 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Среди задержанных оказались пять автомобилистов, которые ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовное преследование. Кроме того, инспекторы выявили шестерых водителей без права управления автомобилем, которые также находились в состоянии опьянения.

За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность, напоминают в Госавтоинспекции.