За выходные на дорогах Красноярского края задержали 129 нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края отстранили от управления 129 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Среди задержанных оказались пять автомобилистов, которые ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовное преследование. Кроме того, инспекторы выявили шестерых водителей без права управления автомобилем, которые также находились в состоянии опьянения.
За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность, напоминают в Госавтоинспекции.