За выходные на дорогах Красноярского края задержали 129 нетрезвых водителей

Среди задержанных оказались пять автомобилистов, которые ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовное преследование. Кроме того, инспекторы выявили шестерых водителей без права управления автомобилем, которые также находились в состоянии опьянения.