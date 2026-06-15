67,4% жителей Ростовской области хотя бы раз оформляли банковский кредит

Согласно исследованию, банковский кредит остается самым востребованным финансовым продуктом среди населения региона. О том, что пользовались кредитами хотя бы раз в жизни, сообщили 67,4% участников опроса. Из них 35,9% имеют действующий кредит в настоящее время, а 31,5% пользовались заемными средствами ранее.