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Новую развязку у поселка Витязево открыли в начале курортного сезона

Запущено движение по новой развязке у поселка Витязево в составе реконструируемого участка трассы А-290.

Источник: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Новую развязку у поселка Витязево открыли в начале курортного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Движение запущено по большой клеверной развязке в составе реконструируемого участка трассы А-290 Новороссийск — Керчь. Ожидается улучшение логистики транспорта, идущего и в сторону Крымского моста или Анапы, и в сторону поселка Витязево.

Съезд к поселку с мая 2024 года осуществлялся по временной схеме. Водители не могли повернуть налево по прямому ходу. Теперь с развязки ведут восемь съездов во все стороны. Ее оборудовали ливневой канализацией и барьерами.

Реконструкция участка км 52 — км 73 трассы А-290 продолжается. Специалисты заканчивают устройство освещения и шумозащитных экранов.

«Но для удобства местных жителей и миллионов автотуристов и перевозчиков решено открыть движение по развязке уже в начале нынешнего курортного сезона», — сказали в ФКУ Упрдор «Черноморье».

На всем участке реконструкции остается уложить около 800 метров слоев асфальтобетона по четырем полосам. Запустить рабочее движение планируют до конца 2026 года.

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