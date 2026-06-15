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«Транснефть — Верхняя Волга» и «Нижегородское Поволжье» будут сотрудничать

Организации подписали соглашение о совместных работах на участках, прилегающих к национальному парку.

Источник: Нижегородская правда

АО «Транснефть — Верхняя Волга» и ФГБУ «Нижегородское Поволжье» подписали соглашение, направленное на повышение эффективности взаимодействия на особо охраняемых природных территориях.

Организации разработали совместный порядок проведения плановых, диагностических и исследовательских работ на участках, прилегающих к национальному парку, а также учебно-тренировочных занятий на подводных переходах, расположенных в его границах. Соглашение также закрепляет процедуры совместного обследования территорий, фиксации состояния растительного и почвенного покрова. Особое внимание уделено вопросам предупреждения и тушения лесных пожаров.

«Охрана окружающей среды — один из наших приоритетов. Заключенное соглашение выводит наше взаимодействие на системный уровень, позволяя объединить усилия по сохранению лесных массивов, ценного растительного и животного мира», — подчеркнул генеральный директор АО «Транснефть — Верхняя Волга» Дмитрий Погодин. По словам директора ФГБУ «Нижегородское Поволжье» Ильдара Казакова, документ станет прочным фундаментом для разработки совместных проектов, необходимых для достижения общих целей.