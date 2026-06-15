«Транснефть — Верхняя Волга» и «Нижегородское Поволжье» будут сотрудничать

Организации разработали совместный порядок проведения плановых, диагностических и исследовательских работ на участках, прилегающих к национальному парку, а также учебно-тренировочных занятий на подводных переходах, расположенных в его границах. Соглашение также закрепляет процедуры совместного обследования территорий, фиксации состояния растительного и почвенного покрова. Особое внимание уделено вопросам предупреждения и тушения лесных пожаров.