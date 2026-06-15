За неделю в Красноярском крае потушено 115 пожаров

В Красноярском крае за неделю потушено 115 пожаров. В одном из них погиб человек. Смертельный пожар произошел в городе Назарово. Сгорел дом площадью 111 квадратных метров. Причиной трагедии стала, как позже выяснили дознаватели, неосторожность погибшего мужчины при курении. Как отмечают пожарные, несмотря на жаркую погоду, люди стали чаще гибнуть на пожарах. Только за первых 10 дней июня на территории края в огне погибли 7 человек. За минувшие сутки в регионе потушены 18 пожаров, в пяти случаях горели мусор и сухая трава.