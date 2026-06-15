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До конца июня ограничат движение по ул. Тамбовская

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Временное ограничение движения транспорта по ул. Тамбовская начнет действовать с 00:00 часов 17 июня.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Временное ограничение движения транспорта по ул. Тамбовская начнет действовать с 00:00 часов 17 июня.

На улице Тамбовской начинаются работы по реконструкции участка тепловой сети.

Для обеспечения безопасности по ул. Тамбовская будут перекрыты полосы движения транспорта в районе здания № 31/1 по ул. Тамбовская.

Также будут установлены дорожные знаки «Движение запрещено» от здания № 30а по ул. Борисевича до здания № 31/1 по ул. Тамбовская.

Ограничения продлятся до 23:59 30 июня, сообщает мэрия.