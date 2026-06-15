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Сын норвежской кронпринцессы приговорен к четырем годам тюрьмы

Хойби проходил обвиняемым по 40 пунктам.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Осло признал виновным сына норвежской кронпринцессы Мариуса Борга Хойби по двум эпизодам изнасилования и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Хойби проходил обвиняемым по 40 пунктам, по которым максимальное наказание могло составить до 16 лет заключения. Помимо двух эпизодов изнасилования, суд признал его виновным в домашнем насилии в отношении бывшей девушки, угрозах и нарушении правил дорожного движения. По двум другим обвинениям в изнасиловании он был оправдан.

Громкий судебный процесс продолжался семь недель и вызвал широкий общественный резонанс в Норвегии. В ходе разбирательства суд изучил доказательства, включая сведения о наркотической зависимости обвиняемого, видеозаписи сексуальных контактов, сделанные самим Хойби, а также более 800 электронных сообщений.

Согласно материалам дела, один из эпизодов, признанных судом доказанными, произошел в подвальном помещении резиденции семьи наследного принца.

Во время оглашения приговора Хойби не присутствовал в зале суда лично и подключился к заседанию по видеосвязи.

Вердикт был вынесен на фоне тяжелой ситуации в семье норвежской короны. Ранее в июне стало известно, что Метте-Марит включена в национальный список ожидания на трансплантацию легких из-за ухудшения состояния здоровья. Кронпринцесса страдает легочным фиброзом — хроническим заболеванием, которое существенно затрудняет дыхание.