Сын норвежской кронпринцессы приговорен к четырем годам тюрьмы

Хойби проходил обвиняемым по 40 пунктам, по которым максимальное наказание могло составить до 16 лет заключения. Помимо двух эпизодов изнасилования, суд признал его виновным в домашнем насилии в отношении бывшей девушки, угрозах и нарушении правил дорожного движения. По двум другим обвинениям в изнасиловании он был оправдан.