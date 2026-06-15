В Нижегородской области пересчитали единое пособие для многодетных семей

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области произвело перерасчёт и направило выплаты единого пособия многодетным семьям, у которых доход превышал допустимый уровень не более чем на 10%. Соответствующую информацию распространил Соцфонд.
Нововведение начало действовать с 22 мая: теперь при продлении пособия многодетные семьи сохраняют право на получение выплат, даже если их доход оказался выше установленного порога максимум на 10%.
Сумма выплаты равна 50% от регионального прожиточного минимума — 8 634,5 рубля на одного ребёнка. Поддержка охватила 862 детей: денежные средства поступили в 324 многодетные семьи Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что накопительные пенсии увеличат нижегородцам с 1 августа.