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Девять ростовчан спасли за сутки при ЧС

Также огнеборцы ликвидировали четыре техногенных пожара.

За воскресенье, 14 июня, пожарно‑спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оказали помощь девяти гражданам в рамках реагирования на чрезвычайные ситуации.

В ходе оперативной работы ликвидировано четыре техногенных пожара, обеспечено реагирование на восемь дорожно‑транспортных происшествий, для ликвидации последствий которых привлекались спасатели, а на водных объектах спасён один человек — благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось избежать жертв.

Сотрудники МЧС осуществляют постоянный контроль безопасности: они не только дежурят на официальных пляжах, но и проводят патрулирование водоёмов.

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