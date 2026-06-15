Девять ростовчан спасли за сутки при ЧС

За воскресенье, 14 июня, пожарно‑спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оказали помощь девяти гражданам в рамках реагирования на чрезвычайные ситуации.
В ходе оперативной работы ликвидировано четыре техногенных пожара, обеспечено реагирование на восемь дорожно‑транспортных происшествий, для ликвидации последствий которых привлекались спасатели, а на водных объектах спасён один человек — благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось избежать жертв.
Сотрудники МЧС осуществляют постоянный контроль безопасности: они не только дежурят на официальных пляжах, но и проводят патрулирование водоёмов.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше