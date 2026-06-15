В Ростовской области объем выдачи потребкредитов вырос на 52%

«Такая динамика по сравнению с прошлым годом объясняется в значительной степени эффектом низкой базы, так как на начало 2025 года пришлось основное падение выдачи розничных кредитов, включая и потребкредиты с автокредитами. Это было обусловлено тем, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, а также принял ряд мер по охлаждению кредитного рынка с целью снижения закредитованности граждан», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.