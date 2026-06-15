Каллас выступила с очередным безумным заявлением в отношении СВО

«Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в конфликте на Украине, нам нужно будет просто включить их всех в чёрный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз», — резюмировала евродипломат.
Каллас отметила, что не эксперт, но «специалисты считают это возможным».
Ранее KP.RU передало еще одно заявление Каллас в отношении украинского конфликта. На этот раз глава ЕС заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной не может быть продолжен, так как Киев не готов заключить мир.
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