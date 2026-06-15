Жители Ростовской области чаще замечают рост цен, чем улучшение качества товаров

Одновременно результаты опроса свидетельствуют, что для жителей региона вопрос стоимости товаров и услуг остается одним из ключевых факторов оценки конкурентной среды. Косвенно это подтверждается и ответами на вопрос о мерах развития конкуренции. Наиболее популярным предложением среди участников исследования стал контроль роста цен, который респонденты называли чаще других способов улучшения ситуации на рынках.