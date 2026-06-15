В РФ смогут прогнозировать нарушения у младенцев из группы риска с первого дня жизни

«Наша задача — по комплексу метаболических, генетических и гормональных показателей разделить пациентов на группы: тем, у кого риск низкий, достаточно наблюдения; детям со средним риском потребуется более частый контроль; а для группы высокого риска мы должны изменить тактику лечения еще до того, как произойдет перелом или разовьется дыхательная недостаточность. То есть медицинское вмешательство произойдет не только после возникновения проблемы, а во время возникновения факторов риска», — пояснил Желев.