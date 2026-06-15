Создание сквера имени Чехова в Хабаровске оплатит федеральная казна

— Идея создания сквера возникла после того, как я посетил мастерскую известного в Хабаровске скульптора, ныне ушедшего из жизни Владимира Бабурова. Там я увидел малую скульптуру Антона Павловича Чехова — писателя, чье кратковременное пребывание в Хабаровске в 1890 году во время путешествия на Сахалин сыграло большую роль в привлечении внимания к Дальнему Востоку, — рассказал Валерий Хидиров.