Создание сквера имени Чехова в Хабаровске оплатит федеральная казна

Инициатива по созданию сквера памяти Антона Павловича Чехова в Хабаровске получила одобрение депутатов городской думы и членов Общественной палаты. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», общественное пространство должно появиться рядом с историческим зданием на улице Калинина, 72.
Отметим, что автором идеи сквера является хабаровский меценат Валерий Хидиров. Он рассказал, что уже сформирована инициативная группа для координации работ, а также выбрано место для установки памятника великому русскому писателю. Примечательно, что монумент изготовят по эскизам скульптора Владимира Бабурова, который ушёл из жизни в 2020 году.
В сквере будет организована зона отдыха со скамейками, а также амфитеатр для проведения различных тематических мероприятий. Часть расходов на организацию общественного пространства должны покрыть средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», остальное соберут в качестве пожертвований.
— Идея создания сквера возникла после того, как я посетил мастерскую известного в Хабаровске скульптора, ныне ушедшего из жизни Владимира Бабурова. Там я увидел малую скульптуру Антона Павловича Чехова — писателя, чье кратковременное пребывание в Хабаровске в 1890 году во время путешествия на Сахалин сыграло большую роль в привлечении внимания к Дальнему Востоку, — рассказал Валерий Хидиров.
Общественник отметил, что сам сквер — это не только красивое пространство, но и возрождение культуры и творчества великого автора. Чтобы привлечь внимание к персоне писателя, в историческом здании рядом с местом строительства будущего сквера ранее открылась выставка с экспонатами эпохи, в которую жил Антон Павлович Чехов.
Текст подготовлен Арианой Коврижкиной.