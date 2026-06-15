Нижегородский соцфонд пересчитал единое пособие для 324 многодетных семей

Нижегородское отделение Социального фонда России пересчитало единое пособие с превышением дохода до 10% 324 многодетным семьям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.
Многодетным нижегородцам выплатили 50% прожиточного минимума по области — 8 634,5 рубля на каждого ребенка. В 2026 году единое пособие назначили 862 детям.
Специалисты Социального фонда напомнили, что с конца мая внесены изменения в правилах оформления пособия: многодетные семьи при продлении не теряют право на выплаты при превышении дохода не более чем на 10%.
Ранее мы писали, что нижегородский СФР выплатил компаниям 8 млн рублей за трудоустройство инвалидов.