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Нижегородский соцфонд пересчитал единое пособие для 324 многодетных семей

Им выплатили 50% прожиточного минимума по региону.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородское отделение Социального фонда России пересчитало единое пособие с превышением дохода до 10% 324 многодетным семьям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

Многодетным нижегородцам выплатили 50% прожиточного минимума по области — 8 634,5 рубля на каждого ребенка. В 2026 году единое пособие назначили 862 детям.

Специалисты Социального фонда напомнили, что с конца мая внесены изменения в правилах оформления пособия: многодетные семьи при продлении не теряют право на выплаты при превышении дохода не более чем на 10%.

Ранее мы писали, что нижегородский СФР выплатил компаниям 8 млн рублей за трудоустройство инвалидов.