На пляжах Новороссийска включат сирены для проверки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Тренировка на пляжных территориях запланирована 16 июня с 8:00 до 9:00 часов. Организации санаторно-курортной сферы отработают действия при ЧС, вызванных образованием смерчей, и порядок эвакуации в укрытие при сигнале «Внимание всем!» во время беспилотной опасности либо опасности по безэкипажным катерам.
«Во время тренировки запланирована проверка системы оповещения пляжных территорий с включением сирен. Просим население сохранять спокойствие», — призвали в мэрии Новороссийска.
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