На пляжах Новороссийска включат сирены для проверки

Тренировка на пляжных территориях запланирована 16 июня с 8:00 до 9:00 часов. Организации санаторно-курортной сферы отработают действия при ЧС, вызванных образованием смерчей, и порядок эвакуации в укрытие при сигнале «Внимание всем!» во время беспилотной опасности либо опасности по безэкипажным катерам.