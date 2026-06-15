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На пляжах Новороссийска включат сирены для проверки

Сирены на пляжах Новороссийска проверят 16 июня.

Источник: Комсомольская правда

На пляжах Новороссийска включат сирены для проверки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Тренировка на пляжных территориях запланирована 16 июня с 8:00 до 9:00 часов. Организации санаторно-курортной сферы отработают действия при ЧС, вызванных образованием смерчей, и порядок эвакуации в укрытие при сигнале «Внимание всем!» во время беспилотной опасности либо опасности по безэкипажным катерам.

«Во время тренировки запланирована проверка системы оповещения пляжных территорий с включением сирен. Просим население сохранять спокойствие», — призвали в мэрии Новороссийска.

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