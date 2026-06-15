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ВЦИОМ выяснил образ идеального жилья в представлении россиян

ВЦИОМ сообщил, что россиян хотели бы жить в индивидуальном доме.

Источник: Комсомольская правда

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса россиян, в котором они рассказали свое видение идеального жилья.

«В квартирах хотели бы жить лишь чуть более трети россиян (34%), большинство — сторонники проживания в собственном индивидуальном доме (64%), а оставшиеся 2% затруднились сформулировать свои ожидания», — следует из данных центра.

Кроме того, в опросе расспросили и о размерах идеального дома. Примерно 35% респондентов ответили, что они бы хотели жить в доме площадью от 76 до 100 квадратных метров. Другие же отметили, что хотели бы иметь в жилье 3 или 4 комнаты (35 и 37% соответственно).