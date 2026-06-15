ВЦИОМ выяснил образ идеального жилья в представлении россиян

Кроме того, в опросе расспросили и о размерах идеального дома. Примерно 35% респондентов ответили, что они бы хотели жить в доме площадью от 76 до 100 квадратных метров. Другие же отметили, что хотели бы иметь в жилье 3 или 4 комнаты (35 и 37% соответственно).