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Похолодание с дождями надвигается на Волгоградскую область

С похолодания на фоне незначительных дождей Волгоградская область начнет новую рабочую неделю.

С похолодания на фоне незначительных дождей Волгоградская область начнет новую рабочую неделю.

— Завтра, 16 июня, температура воздуха в Волгограде опустится до 26−28 градусов тепла. В регионе столбики термометров дотянутся до отметок в +24- +29 градусов, — сообщают специалисты волгоградского ЦГМС. — В городе ожидается сухая погода, а в вот в районах области пройдут кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра при этом вырастет до 15−20 м/с.

К среде температура отбросит еще несколько градусов. По прогнозам синоптиков, в середине рабочей недели Волгоградская область прогреется максимум до + 27. Дополнительной свежести городу, успевшему глотнуть по-настоящему жаркого и даже обжигающего воздуха, придадут дожди с грозами и мощными порывами ветра.

Отметим, что природную «игру на понижение» метеорологи объясняют выходом очередного циклона.

Фото Павла Мирошкина.