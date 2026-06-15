Похолодание с дождями надвигается на Волгоградскую область

— Завтра, 16 июня, температура воздуха в Волгограде опустится до 26−28 градусов тепла. В регионе столбики термометров дотянутся до отметок в +24- +29 градусов, — сообщают специалисты волгоградского ЦГМС. — В городе ожидается сухая погода, а в вот в районах области пройдут кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра при этом вырастет до 15−20 м/с.