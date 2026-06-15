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Наталья Салогубова рассказала о первых 100-балльниках Воронежской области

26 выпускников добились максимального результата на ЕГЭ по химии и литературе.

Источник: АиФ Воронеж

Первые 100-балльники появились в Воронежской области, сообщила руководитель регионального министерства образования Наталья Салогубова.

Сразу 26 выпускников добились максимального результата на ЕГЭ по химии и литературе.

"Это были одни из первых экзаменов. Их сдавали почти 2,5 тыс. наших выпускников.

Отмечу, что средний балл по литературе составил 63, 97% участников успешно преодолели порог, каждый третий набрал более 70 баллов. Почти пятая часть сдававших традиционно сложный и востребованный экзамен по химии — это круглые отличники с результатом в более чем 85 баллов", — рассказала министр.