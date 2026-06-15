Наталья Салогубова рассказала о первых 100-балльниках Воронежской области

Отмечу, что средний балл по литературе составил 63, 97% участников успешно преодолели порог, каждый третий набрал более 70 баллов. Почти пятая часть сдававших традиционно сложный и востребованный экзамен по химии — это круглые отличники с результатом в более чем 85 баллов", — рассказала министр.