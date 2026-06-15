Наталья Салогубова рассказала о первых 100-балльниках Воронежской области

Первые 100-балльники появились в Воронежской области, сообщила руководитель регионального министерства образования Наталья Салогубова.
Сразу 26 выпускников добились максимального результата на ЕГЭ по химии и литературе.
"Это были одни из первых экзаменов. Их сдавали почти 2,5 тыс. наших выпускников.
Отмечу, что средний балл по литературе составил 63, 97% участников успешно преодолели порог, каждый третий набрал более 70 баллов. Почти пятая часть сдававших традиционно сложный и востребованный экзамен по химии — это круглые отличники с результатом в более чем 85 баллов", — рассказала министр.