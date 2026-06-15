Редкий паразит начал заражать жителей Ростовской области

За пять лет в Ростовской области выявили 39 подобных случаев (0,94 на 100 тысяч населения), в том числе 17 в Ростове-на-Дону. В 2025 году — 15 случаев: восемь — в Ростове и по одному в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Батайске и Новошахтинске.