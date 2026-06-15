Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкий паразит начал заражать жителей Ростовской области

Случаи заболевания эхинококкозом выявили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Редкий паразит — гельминт Echinococcus granulosus — начал заражать жителей Ростовской области. Информацию обновили в годовом докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, из-за указанного гельминта у человека могут формироваться кистозные образования, болезнь называется эхинококкоз.

За пять лет в Ростовской области выявили 39 подобных случаев (0,94 на 100 тысяч населения), в том числе 17 в Ростове-на-Дону. В 2025 году — 15 случаев: восемь — в Ростове и по одному в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Батайске и Новошахтинске.

Всего за пятилетний период заболевание от гельминта Echinococcus granulosus зарегистрировали в 20 территориях Ростовской области.

Добавим, также за пять лет в 13 территориях области выявили 31 случай дирофиляриоза. Заболевание связано с появлением нематоды рода Dirofilaria. Переносчиками являются комары.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.