Пермякам рассказали, как правильно защитить смартфон от посторонних

Лучший способ не попасть на крючок к телефонным мошенникам — не вступать с ними в разговор. Например, антиспам «Защитник» распознаёт нежелательные вызовы, сам на них отвечает, а потом присылает текст с расшифровкой диалога — чтобы вы не тратили время на пустые и опасные разговоры.