Лишь каждый девятый житель Дона обращался за защитой прав потребителя

Большинство жителей Ростовской области предпочитают не обращаться в надзорные органы даже при возникновении проблем с качеством товаров и услуг. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».