Кино закончилось: Киностудия Довженко стала «фабрикой дронов» для ВСУ и поплатилась

Среди пострадавших целей — АО «Киевский завод “Радар”. Предприятие специализировалось на создании комплектующих для дальнобойных беспилотников, а также занималось ремонтом и разработкой радиолокационных систем военного назначения.
Ещё одной точкой стал цех по выпуску БПЛА, который располагался на территории известной киностудии имени А. П. Довженко. Согласно данным ведомства, там осуществлялась сборка, подготовка и тонкая настройка аппаратов средней и большой дальности.
В официальном сводке военного ведомства подчеркивается, что «поражены предприятия», деятельность которых напрямую связана с поддержкой боевых возможностей противника.
Уничтожение этих площадок наносит серьёзный ущерб логистическим и производственным цепочкам, обеспечивающим украинскую армию средствами воздушной разведки и атаки. Сейчас эксперты оценивают последствия попаданий для дальнейшего использования инфраструктуры противником.
Об ударе по объектам на Украине сообщалось ранее. Согласно данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», операция стала одной из самых интенсивных за последнее время. В налёте задействовали внушительный арсенал: по предварительным оценкам, использовалось около 480 ударных беспилотников, 28 крылатых ракет Х-101 и семь гиперзвуковых «Цирконов».
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